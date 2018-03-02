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Şehit Abdullah Taha Koç'un cenazesi memleketine uğurlandı

Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesini, babası omuzlarında taşıdı.

DHA | 02.03.2018 - 12:03..
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Şehit Abdullah Taha Koç'un cenazesi memleketine uğurlandı

Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı’nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, doğum gününden 1 gün sonra Afrin’in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç’un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİNİ AİLESİ KARŞILADI

Şehit Astsubay Koç’un cenazesini havalimanında babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı.

ŞEHİT OĞLUNU OMUZUNDA TAŞIDI

Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç’un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.Şehit Abdullah Taha Koç'un cenazesi memleketine uğurlandı

1.5 AY ÖNCE AİLESİNİ GÖRMEYE GELMİŞTİ

Memleketi Konya’ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç’un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehit Koç’un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi.

"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TATTIK"

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'tan geriye, kendisine uzatılan mikrofona okuduğu şiir kaldı.

Abdullah Taha Koç: "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.' Bu düşünceyle Allah'ın izniyle Afrin'e girip asıl sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Abdullah Taha Koç'un Afrin'e giderken okuduğu şiir

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