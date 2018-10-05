taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.165
Euro
7.0943
Altın
1203.58
Borsa
94094.81
Gram Altın
238.391

Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

Eskişehirli şehit Neşet Gök'ün 7 yaşındaki kardeşi askeri kamuflajla katıldığı cenazede tabutun başından ayrılmadı

İHA | 05.10.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TERÖR

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Eskişehirli şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflaj ile katıldı.

Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı.

Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri ikisi lider kadroda bulunan, yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist öldürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

92
Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

109
Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

34
Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

80
CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

82
İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

91
Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM