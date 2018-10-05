Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Eskişehirli şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflaj ile katıldı.

Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri ikisi lider kadroda bulunan, yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist öldürüldü.