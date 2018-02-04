taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Akagündüz'ün cenazesinde, şehidin ağabeyi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi dereye atarak tepki gösterdi.

İHA | 04.02.2018 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafından düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi, Niğde'nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

CENAZESİ KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Şehidin cenazesi, Adana'daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi.

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

"TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEYEN ÇELENK GÖNDERMESİN"

Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ''Teröristlere terörist demeyen şehit cenazesine çelenk göndermesin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.

Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

37
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

112
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

93
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

129
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM