Şehit ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun çelengini dereye attı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafından düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi, Niğde'nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.
CENAZESİ KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Şehidin cenazesi, Adana'daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi.
Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.
"TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEYEN ÇELENK GÖNDERMESİN"
Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ''Teröristlere terörist demeyen şehit cenazesine çelenk göndermesin" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.