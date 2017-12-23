Şehit aileleri yemekte buluştu

Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, buradaki konuşmasında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce şehit olan 90 bin askeri andı.

"HER ZAMAN EMRİNİZDEYİZ"

Millet olarak binlerce yıldır şehit verdiğimizi vurgulayan Akbıyık, "Anadolu'ya geldiğimizden beri şehit veriyoruz. Milletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var etti. En son 15 Temmuz'da 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun. Samimi bir yıl sonu yemeği olsun istedik. Biz sürekli sizlerle birlikteyiz, sizlerin her türlü isteklerine aracılık etmek istiyoruz. Biz bir aileyiz, her zaman sizlerin emrindeyiz." diye konuştu.