Şehit anne ve bebeğinin son fotoğrafı

Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönüşe geçen Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı inilak ettirmesi sonucu şehit olmuştu.

20 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLDİLER

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Nurcan Karakaya ve minik bebeğin ortaya çıkan, tüm Türkiye'yi yasa boğan olay yaşanmadan 20 dakika önce ailece çekildikleri bu fotoğraf karesi, görenlerin yüreğini dağlıyor.

Şehit bebekten geriye bu görüntüler kaldı VİDEO



