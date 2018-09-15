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Şehit annesi: Çok şükür Mehmet'imin kanı yerde kalmadı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı'nın annesi Sibel Muratdağı, yakalanan PKK'lıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

AA | 15.09.2018 - 16:06..
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Kayseri'de yaşayan anne Muratdağı, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününde operasyon sırasında şehit düşen oğlunun acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Gözü yaşlı anne, oğlunu şehit eden teröristlerin yakalandığı haberini dün akşam kardeşinden öğrendiğini belirterek, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Teröristlerin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Muratdağı, şöyle konuştu:

Şehit annesi: Çok şükür Mehmet'imin kanı yerde kalmadı VİDEO

"BENİM CANIMI ÇOK YAKTILAR"

"İçim yine de soğumadı çünkü onların en ağır derecede cezalandırılmalarını istiyorum. İfadeleri alınıp hapse atılmasınlar, idam edilmelerini istiyorum. Onlar bizim canımızı yaktı, onların da canının yanmasını istiyorum. Çok şükür Mehmet'imin, Oğuz Kaan Usta'nın, diğer şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Rabbim devletimizden, milletimizden, ordumuzdan, emeği geçen herkesten razı olsun. Büyük bir çaba gösterdiler, büyük bir operasyon yaptılar, yakaladılar, 8 ay sonucunda.

Bir anne olarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Benim canımı çok yaktılar, halen de yanıyor. O iki ay içinde kim bilir benim yavruma, diğer şehidimize neler yaptılar, neler yaşattılar. Yanlarına kalmasın bunlar."

Şehit annesi: Çok şükür Mehmet'imin kanı yerde kalmadı


TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi, akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan YPG/PKK'lı 9 terörist, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin operasyonuyla Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

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