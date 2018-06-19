taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.433
USD
4,7399
EURO
5,4943
ALTIN
195,33
PETR
74,8200

Şehit annesi: Umarım Kandil'in alındığını da görürüm

Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin saldırısında Eren Bülbül'le birlikte şehit olan Astsubay Ferhat Gedik'in annesi, Kandil'in alınmasını bekliyor.

AA | 19.06.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonunu, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda Eren Bülbül ile şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailesi de gönülden destekliyor.

AFRİN'İN ALINDIĞI GECE ŞEHİT OĞLUNU RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Afrin'in teröristlerden temizlendiği gece oğlunun rüyasına girip kendisine müjdeyi verdiğini belirten şehidin annesi Gedik, Kandil'in temizlendiğini de oğlunu rüyasında görerek öğrenmek istediğini söyledi.

Şehit annesi: Umarım Kandil'in alındığını da görürüm

Gerektiği takdirde kalan 2 oğlunu da askere yollayacağını belirten Hatice Gedik, şöyle konuştu: "Bu yolda, bu uğurda benim oğlum yiğitçe şehit oldu. Canını vatan uğruna seve seve verdi. Gerekirse ben de gider yemeklerini yaparım. Allah oradaki askerlere güç kuvvet versin. Afrin'in alındığı gün gece rüyama oğlum geldi. 'Oğlum otur, nereden geliyorsun' dediğimde, 'Afrin'i aldık, bugün kurtardık. Ben evime gideceğim artık' dedi. İnşallah oğlum Kandil'i de temizler. Umarım aynı rüyayı Kandil'in alındığı gün de görürüm."

KANDİL OPERASYONUNU TAKİP EDİYORLAR

Kandil'e yönelik başlatılan operasyonu heyecanla takip ettiklerini söyleyen şehidin babası Ahmet Gedik de bütün memlekette terör örgütünün kökünün kurumasını Allah'tan dilediklerini kaydetti.

Şehit annesi: Umarım Kandil'in alındığını da görürüm

Terörün bitirilmesini beklediklerini vurgulayan Gedik, "İnşallah bu hainlerden kurtuluruz. Vatanımız, insanlarımız rahat eder. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Şehit annesi: Umarım Kandil'in alındığını da görürüm

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

47
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

127
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

121
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

139
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

86
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

115
Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM