1997’de Elazığ’da çatışmada şehit düşen Şaban Gökçe’nin Amasya Avşar köyünde yaşayan annesi Fatma Gökçe’yi Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol, ziyaret etti.

"ATAM" ŞİİRİ DUYGULANDIRDI

Çok güzel şiir okuyan şehit annesi "Atam" adlı şiiri içtenlikle seslendirdi. Annenin performansı dinleyenleri duygulandırdı.

Şehit annesinden Atam şiiri VİDEO

İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit’in eşi Gülden Akşit’in de katıldığı ziyarette Gökçe ile görüşen Varol, çevre köylerdeki şehit ailelerine de gidip her zaman yanlarında olduklarını söyledi.