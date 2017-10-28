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Şehit annesinden elleri kesilen çobana ziyaret

15 Temmuz şehidinin annesi, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarırken ellerinden olan çobanı ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.

28.10.2017 - 12:09
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Ankara'da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'i hastanede ziyaret etti.

Şehit annesinden elleri kesilen çobana ziyaret

"KEŞKE BENİM OĞLUM DA YAŞASAYDI DA İKİ KOLU OLMASAYDI"

Acılı anne Züleyha Ellik ziyarete, Vali Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgün Azizoğlu ile birlikte gitti.

Çoban Ramazan Taşdemir'i görünce gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi, "Allah şifa versin. Duyunca çok üzüldüm. Tedavin için ne gerekiyorsa benim de katkım olsun. Buna da şükretmek gerek. Keşke benim oğlum da yaşasaydı da iki kolu olmasaydı." diyerek teselli etmeye çalıştı.

Şehit annesinden elleri kesilen çobana ziyaret

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