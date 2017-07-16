Şehit annesinden FETÖ'cülere zincirli tepki

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 21.30'da Alihikmetpaşa Meydanı'nda mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Dölek, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri ile binlerce Balıkesirli katıldı.

Milli İrade Meydanı'nda biten yürüyüşün ardından Valilik'te 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı. Protokolün tören alanındaki yerini almasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul konuşmasının dinlenmesinin ardından Kur'an'ı Kerim okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Vali Ersin Yazıcı, yaptıkları konuşmada, FETÖ'cü hainleri lanetlerken, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Vali Yazıcı konuşmasının ardından 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Turgut Solak'ın eşi Aynur ile annesi Şeküre ve babası Hayati Solak'ı kürsüye davet etti. Vali Yazıcı, şehit anne ve babasının elini öperken, vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

"KANINIZI MUAYENE ETTİRİN"

Baba Hayati Solak, "Türkiye Cumhuriyeti polisine bomba atan, masum sivillere mermi yağdıran vatan hainleri kanınızı muayene ettirin, çünkü sizde Müslüman kanı yok. Müslüman kanı olan bunu yapamaz. Bir Turgut'u şehidi ettiniz, binlerce Turgut yaşıyor" dedi.

"ONLARI HAYVAN ZİNCİRİNE BAĞLAYALIM"

Şehit annesi Şeküre Solak eşinin ardından konuşmak istediğini söyleyince Vali Yazıcı sözü bu kez ona verdi. "Ben şerefsizlerin attığı bomba yüzünden şehit olan Turgut Solak'ın annesiyim. Bu gece benim en kötü, en karanlık gecem ancak o kadar da huzurlu, en mutlu en şerefli gecem. Yavrum şehadet şerbetini içti, bizim ise alnımız açık, başımız dik" diyerek sözlerine başlayan acılı anne, Fetullah Gülen'in iadesini istedi.

Ardından yanında getirdiği bir poşeti açan Şeküre Solak, önce 'mikrop bulaşmasın' diyerek poşetteki eldivenleri taktı. Daha sonra hayvanları bağladığı zincirleri çıkarıp, "Onları bize teslim edin, onları hayvan zinciri ile bağlayalım. Sopalarla da her yerlerine dürtelim" dedi.

Şeküre Solak sözlerini "Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirdik. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek bitirdi.





























