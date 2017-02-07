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Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere, Şehit annesi Aliye Özetekin ve bir grup Fethiyeli kadın atkı gönderdi

07.02.2017 - 10:38
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Yüzbaşı Özgür Özekin'in Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınlardan bazıları aşırı soğuklarda sınırda nöbet tutan askerler için atkı ördü.

FETHİYELİ KADINLARDAN HUDUT KARTALLARINA ATKI

Nazar boncuğu takılı atkılar, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır hattının sıfır noktasında bulunan Gazi Tepe'deki Komando ve Hudut kartallarına ulaştırıldı.

Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı

ANNELERİN MEKTUPLARI MEHMETÇİĞİ DUYGULANDIRDI

koliler dolusu nazar boncuklu atkıları Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki görevli komutanlar tarafından zırhı araçlarla daha önce Şehit Yüzbaşı Özekin'in görev yaptığı 1834 rakımlı Gazi Tepe bölgesine götürüldü. Atkılar masaların üzerine dizildikten sonra, 2'nci Hudut Özel Harekat Komando Taburu Komutanı Yarbay Cenkeri Ersöz ile görevli subay ve astsubaylar tarafından Mehmetçiklere dağıtıldı. Atkılarla birlikte Şehit annesi Aliye Özekin ve Fethiyeli kadınların mektuplarını alan Mehmetçikler, duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı

ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Mehmetçikler, kendilerini unutmayan Şehit Yüzbaşı Özekin'in annesi başta olmak üzere Fethiyeli bütün annelerin ellerinden öptüklerini belirterek, "Fethiyeli annelerimizin el emeği göz nuru ile örüp bize gönderdikleri atkıları ömür boyu saklayacağız. Onların ellerinden öpüyoruz" dedi.

Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı


EKSİ 20 DERECEDE VATAN NÖBETİ

Terörle mücadelenin en çetin yaşandığı Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan sınırın sıfır noktasındaki 1834 rakımlı Gazi Tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede teröristlere karşı vatan nöbeti tutuyor.Atkılarını takan hudut kartalları ve komandolar, komando marşını okurken sınır hattındaki dağları inletti. Mehmetçikler, hep bir ağızda Şehit Yüzbaşı Özekin 'Seni unutmayacağız' diye de bağırdı.

Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı


Şehit annesinden Mehmetçiğe nazar boncuklu atkı

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