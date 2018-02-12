taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7997
EURO
4,6625
ALTIN
161,77
PETR
63,2100

Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü

Adana'da bir şehit annesi otobüse ücretsiz kartıyla binmek istedi. Şoför 2,5 lirayı ısrarla istedi alamayınca şehit annesine hakaret istedi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 21:42..
  1. Haberler
  2. Gündem

Şehitler vatanı yaşatmak için can verirken, bazı kendini bilmezler onların emanetlerine değil sahip çıkmak hakaret bile ediyor.

ŞOFÖR, ŞEHİT ANNESİNE HAKARET ETTİ

Yaşanan son olayın adresi Adana. Kendine tanınan haktan dolayı Adana'da özel halk otobüsüne ücretsiz kartıyla binen şehit annesinden şoför yolculuk ücreti olan 2,5 lirayı istedi.

Şehit annesine yapılan büyük terbiyesizlik VİDEO

Yaşlı kadının "Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik" demesinin üzerine ise şoför "vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin de Allah belasını versin" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
Vakıf, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve arabasına haciz işlemi başlatan tepkiler üzerine ise bağış yapan Emine Gün'e 18 bin lirayı iade etti.
Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları
Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan Avukat Emine Gün'ün Gezi dönemi yaptığı paylaşımları dikkat çekti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem, trafiği kilitledi
15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle yarım saat duran trafik eylemin sonlandırılması sonrasında trafiğe açıldı.
Karabüklü şehidin vasiyeti de yerine getirilecek
Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınması vasiyeti bir iş adamı tarafından yerine getirilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

91
Şehide haciz davası açan avukat konuştu

Şehide haciz davası açan avukat konuştu

443
HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

160
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

164
Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

324
Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

119
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM