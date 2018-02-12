Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü

Şehitler vatanı yaşatmak için can verirken, bazı kendini bilmezler onların emanetlerine değil sahip çıkmak hakaret bile ediyor.

ŞOFÖR, ŞEHİT ANNESİNE HAKARET ETTİ

Yaşanan son olayın adresi Adana. Kendine tanınan haktan dolayı Adana'da özel halk otobüsüne ücretsiz kartıyla binen şehit annesinden şoför yolculuk ücreti olan 2,5 lirayı istedi.

Şehit annesine yapılan büyük terbiyesizlik VİDEO

Yaşlı kadının "Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik" demesinin üzerine ise şoför "vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin de Allah belasını versin" dedi.