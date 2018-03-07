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Şehit annesine hakaret eden şoför için ders gibi karar

Adana'da şehit annesine hakaret eden şoför tahliye edilirken, her gün kolluk birimine giderek İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirildi.

AA | 07.03.2018 - 13:06..
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şoför

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

İSTİKLAL MARŞI CEZASI

Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'de giderek, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.

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