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Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.

AA | 08.03.2018 - 08:57..
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Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ, ŞARTLI TAHLİYE GELDİ

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

HER GÜN 12.33'TE

Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'de giderek, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

12.33'ÜN ANLAMI

Bu arada, hakimin şüphelinin kolluk birimine gideceği saati belirlerken de ayrı bir anlam taşımasına özen gösterdiği öğrenildi.

Müşteki Zübeyde Tura’nın oğlu Mehmet Tura’nın 1993’te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğuna vurgu yapmak isteyen hakim, Bingöl’ün 12 olan plaka kodu ile olayda şehit olan 33 askeri göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiği kaydedildi.

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

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