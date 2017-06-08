Şehit annesinin yürek yakan feryadı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na götürüldü.

DUYGUSAL ANLAR

Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları gözyaşına boğuldu.

"BEN SENİ UÇAKLA MI GÖNDERDİM"

Baba Ali Yaver ile anne Ayşe Zengin tekerlekli sandalyede ağlarken, Emine Zengin Korkut ise ikizinin askeri üniformasını giyip gözyaşı döktü. Ayşe Zengin oğlunun tabutu indirilirken, "Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim." diye ağladı.

Şehit annesi: Ben seni uçakla mı gönderdim VİDEO