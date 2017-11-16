Şehit asker için Şırnak'ta tören

Irak'ın Gara bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen er Suat Surki'nin Türk bayrağına sarılı naaşı 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Saygı duruşu ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.
ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ VAN'A GÖNDERİLDİ
Şehir er Surki'nin cenazesi daha sonra helikopterle memleketi Van'a gönderildi.
Törene, Vali Mehmet Aktaş, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da katıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.