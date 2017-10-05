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Şehit askerlerimiz için uğurlama töreni yapıldı

Hakkari'deki patlamada şehit olan 4 askerimiz için uğurlama töreni düzenlendi.

05.10.2017 - 00:39
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 4 asker için akşam saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törende şehitlerin özgeçmişleri ile dualar okundu.

Şehit askerlerimiz için uğurlama töreni yapıldı


Basına kapalı törenin ardından uzman çavuş 45 yaşındaki Ömer Doğan'ın cenazesi Ankara'ya, uzman çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal ile sözleşmeli er 22 yaşındaki Olcay Çelik'in cenazeleri Çankırı'ya, uzman çavuş 26 yaşındaki Abdil Kılınç'ın cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Şehit askerlerimiz için uğurlama töreni yapıldı

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