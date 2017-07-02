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Şehit askerlerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu

Ordu Mesudiye'de geçen yıl PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen 3 askerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu.

02.07.2017 - 14:46
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Son kararnameyle Sakarya Valiliğine atanan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Mesudiye'ye bağlı Topçam Mahallesi Tertil mevkisinde geçen yıl 31 Temmuz'da operasyon yürüten askerlere bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldığını, saldırıda 3 askerin şehit düştüğünü ve 2 askerin yaralandığını anımsattı.

Şehit askerlerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Saldırı sonrası şehit askerlerin silahlarını da alan teröristlerin kaçarak izini kaybettirdiğini belirten Balkanlıoğlu, aradan geçen 11 ayın ardından şehit askerlere ait silahların olay yerinin 5 kilometre uzağında ormanlık alanda gömülü bulunduğunu söyledi.

Şehit askerlerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu

Balkanlıoğlu, Fatsa ve Mesudiye'deki jandarma komando timlerinin Mesudiye kırsalındaki ormanları didik didik aradığını ve iz takip köpeklerinin yardımıyla silahların gömülü olduğu yerden çıkarıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şehit askerlerimize ait olduğu tespit edilen, brandaya sarılı bixi makineli tüfek ve 3 silah ile mühimmatlar topraktan çıkarılarak incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Bulunan silahların olduğu yerin teröristlerin geçiş güzergahları içinde yer aldığı ve vadi içinde dere yataklarını kullanarak hareket ettikleri belirlendi. Bölgedeki arazi arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor."

Şehit askerlerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bölgede başarılı operasyon yürüten askerleri kutlayan Balkanlıoğlu, "Allah tüm askerlerimize ve güvenlik güçlerimize yardım etsin." ifadesini kullandı.

Balkanlıoğlu, geçen yıl güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu 3 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerden 7'sinin Ordu kırsalında etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, bölgeye yeni sızmaların önüne geçilmesi amacıyla tüm güvenlik güçlerinin ellerinden geleni yaptığını bildirdi.

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