Şehit Astsubay Ağıl'a veda

Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi askeri uçak ile Tokat Havalimanı'na getirildi.

ŞEHİT MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl, eşi Nermin Ağıl, kız kardeşi Şengül Enli, vatandaşlar karşıladı. Aynı ilde görev yapan şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Şaban Ağıl ise cenazeyle birlikte aynı uçakta kente geldi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Mustafa Ağlı, "Vatan bölünmez. Bayrak inmez. Kahrolsun PKK" şeklinde sözler sarf etti.

ŞEHİT ANNESİ TABUTU OKŞADI

Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından taşınan şehidin cenazesi tören alanına konuldu. Burada şehidin annesi Sevim Ağıl oturduğu bölümden kalkarak oğlunun tabutuna yöneldi. "Aslan yavrum, seni alsınlar da beni koysunlar." diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Öğlenden sonra kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Turhal İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Cenaze Kaleardı Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin çocukları 8 yaşındaki Berkan Ege ile 5 yaşındaki Berke Toprak ise cenaze törenine getirilmedi.





























