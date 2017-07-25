Şehit Astsubay Akdağ'ı 5 bin kişi uğurladı

Siirt’in Baykan İlçesinde dün seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ için düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tokat’ta getirilen cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Akdağ’ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile kent merkezinde, Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ için helallik alınırken, anne ve babası Gülizar-Zekeriya Akdağ ve şehidin eşi Serap Akdağ tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

'DOSTLAR İÇİN ÖLDÜ, DÜŞMANLAR İÇİN GERİ DİRİLİR'

Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Tokat Valiliği önüne getirildi. Türk bayrağına sarılı Jandarma Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın cenazesi askerler tarafından tören alanına konuldu. Burada Anne Gülizar "Yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Serap Akdağ ise tabuta sarılarak ağladı. Şehidin dedesi Mehmet Akdağ, "4 erkek torunum var. Onlar da bu vatana feda olsun. Bu vatan sağ olsun. Teröristler utansın, kalleşler utansın. Dostlar için öldü, düşmanlar için geri dirilir inşallah yavrum." dedi.

Cenaze namazı esnasında şehit Akdağ’ın oğlu 6 yaşındaki Alptuğ Akdağ da gözyaşlarını tutamadı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muhittin Özerli, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Tokat Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı. Cenaze Erenler Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.





































