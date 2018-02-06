Şehit astsubaydan yaralanan Mehmetçik için 'tampon kemer'

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde taziyeleri kabul eden Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis baba Özer Öz, şehit oğlunun asker olmayı çok istediğini söyledi.

ARKADAŞI KUCAĞINDA ŞEHİT DÜŞÜNCE..

Kendisinin de oğlu gibi Batman'da görev yaptığını anlatan Öz, en son oğluyla 20 Ocak'ta telefonda konuştuğunu, Bitlis'te 3 gün sürecek operasyona gitmeden önce kendisine "Allah'a emanet ol" dediğini anlattı.

Oğlunun 3 yıldır sağlık astsubayı olarak görev yaptığını dile getiren Öz, "Bir yıl önce bir operasyonda bir arkadaşı kucağında şehit düşmüştü. Arkadaşının şehadeti onu çok etkiledi. Bunun üzerine kurşun ve mayın yaralanmalarında kanı durdurmaya yönelik bir çalışmaya başladı. Son 3 aydır bu kemer üzerine yoğun şekilde çalışıyordu. Denemelerinde başarılı da oldu. Oğlum memur olduğu için bir ay önce annesi adına Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuştu." dedi.

"OĞLUMUN ADI YAŞASIN"

Şehit babası Öz, oğlunun son günlerde tasarımdaki eksiklikleri gidermek için yoğun mesai harcadığını vurguladı.



"Tampon kemer" tasarımını yakından takip ettiğini ifade eden Öz, şöyle devam etti:



"Kemerin içinde 15 santimetrelik bir torba var, oraya hava doluyor ve aort damarına baskı yapıyor. Kemeri sıkınca kanı durduruyorsun. Yaklaşık 1-1,5 dakika sonra kemerin içindeki havayı bırakıyorsun. Kemerin içindeki havayı boşaltınca vücutta bulunan organlarını çalışabileceği kadar kan veriyorsun sonra tekrar şişiriyorsun. Bir ambulans gelinceye kadar kan kaybını önleme amaçlanıyor. Artık tek isteğim oğlumun tasarımının hayata geçmesi. Patent onaylanırsa oğlumuzun ismini vereceğiz. Bunu da daha sonra bir vakıf aracılığıyla Sağlık Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığına bağışlamak istiyoruz."

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"GEREKİRSE BİZ DE AFRİN'E GİDERİZ"

Öz, taziyeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oğlunun tasarımından bahsettiğini ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını ifade ettiğini aktardı.



Şehitliğin çok yüce bir mertebe olduğunu hatırlatan Öz, "Hepimiz aynı gemideyiz. Bu memlekette gözü olan çok çakal var. Şehit olursak cennet bizim, ölmezsek vatan bizim. Vatan sağolsun. Küçük oğlum ve ben gözümü kırpmadan bu memleket için mücadele etmeye hazırız. TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı çok önemli. İnşallah alnımızın akıyla o bölgeden çıkacağız. Bize de görev düşerse Afrin'e gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.