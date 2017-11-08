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Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Ayna'nın ismi, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir okula verildi.

08.11.2017 - 10:04
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İlçenin Karaburun Mahallesi'nde bulunan ve yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende, 8-A sınıfı öğrencisi Selçuk Tamer Mercan, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. 5'inci sınıf öğrencisi Cansu Ertuğrul İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehit Astsubay Ayna'nın özgeçmişinin okunmasının ardından okulun müzik öğretmeni ve ekibi tarafından 'Bayrak' ve 'Türküler Dolusu' isimli şiirler ile 'Eledim Eledim', 'Şu Kışlanın Kapısına' ve 'Turnam Selam Götür Mardin'e' türküleri seslendirildi. Ardından, Ayna için okul içinde hazırlanan köşe törenle açıldı.

"ŞEHİDİMİZİN İSMİ BU OKULDA YAŞAYACAK"

Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit Ayna'nın Eşi Nazlı Ayna ile kızı Melek Naz Ayna ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Erdoğan yaptığı konuşmada, "Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken babasına da şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

ŞEHİDİN EŞİ: ÇOK MUTLUYUM

Şehit Astsubay Mustafa Ayna'nın eşi Nazlı Ayna ise, "Mutluyum hem de çok mutluyum, çünkü bunu ben kolay elde etmedim. Bir senedir uğraşıyorum eşimin isminin verilmesi için ve Vali Hanım'ın sayesinde bunu başardım. Bu konuda benim yanımda olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kocamla gurur duyuyorum, onu çok seviyorum. Emaneti emanetimdir" dedi.

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak


Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

Şehit astsubayın adı okulda yaşayacak

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