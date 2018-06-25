taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.751
USD
4,6975
EURO
5,4848
ALTIN
191,37
PETR
73,8700

Şehit ateşi Adıyaman'a düştü

Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurulan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit oldu.

İHA | 25.06.2018 - 17:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bitlis’in Çeltikli Köyü kırsalında yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü PKK ile askerler arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 22 yaşındaki Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek vuruldu. Girilen çatışmada vurulan Canördek şehit düşerek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Canördek’in Adıyaman’ın Kayaönü Köyü Afet evler mevkiinde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Şehidin baba ocağına ise Türk bayrakları asıldı.

Şehit ateşi Adıyaman'a düştü


İZNE ÇIKACAKTI

Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in bekar olduğu 1 yıldır göreve başladığı belirtildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu gün izne memleketi Adıyaman’a geleceği operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit ateşi Adıyaman'a düştü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

418
Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

347
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

140
İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi

İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi

169
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

159
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

91
15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM