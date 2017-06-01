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Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

i Binbaşı Koray Onay'ın acı haberi, memleketi Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

01.06.2017 - 06:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde düşen helikopterde bulunan Binbaşı Koray Onay'ın şehit olduğu haberi, Yazıcızade Mahallesi Seher Sitesinde oturan Nahide-Süleyman Sinan Onay çiftine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'dan oluşan heyet tarafından verildi.

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

KAZA ÖNCESİ KONUŞTUĞU BABASINDAN HELALLİK ALDI

Baba Süleyman Sinan Onay ile konuşan 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, "En son oğlunuzla ne zaman konuştunuz ?" diye sordu. Acılı baba ise son olarak dün akşam telefonda konuştuklarını söyledi. Telefonda birbirlerinden helallik aldıklarını belirten baba Onay, oğlunun tehlikeli bölgede görev yaptıklarını ve her gece geç saatlere kadar çalıştıklarını kendisine anlattığını belirtti.

"ALLAH'IN TAKDİRİ BU KADARMIŞ"

Baba Onay, oğlu ile aralarında geçen son diyaloğu şu sözlerle anlattı:
"İşimiz çok dedi. Hatta vazifeden dolayı orucunu 1-1,5 saat sonra açmış. Gece 11'lere kadar çalışıyoruz, çok işimiz var dedi ve ondan sonra bir irtibat kesildi. Televizyon ve internetten görüp bana haber verdiler. Allah'ın takdiri bu kadarmış."
Gelibolu İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler tarafından şehidin baba ocağında Kuran-ı Kerim okundu. Ailenin yaşadığı apartmana ise dev Türk Bayrağı asıldı. Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı da apartmanın önüne taziye çadırı kurdu. Çadırın yanında şehit ailesine başsağlığı için gelen konuklara sahur yemeği ikramı yapıldı. Çadırı kurmakla görevli 2'nci Kolordu Komutanlığı askerleri de şehit Binbaşı Onay için kurulan taziye çadırından yemeklerini alarak sahur yaptı.

BABA ONAY HASTANEYE KALDIRILDI

Oğlunun acı haberine daha fazla dayanamayan baba Onay fenalaşınca sağlık ekiplerin tarafından ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada şehidin öğretmen eşi Pınar Onay'ın 6 yaşındaki oğlu Kuzey ve 1 yaşındaki kızı Ece ile birlikte Ankara'da yaşadıkları öğrenildi.

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

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