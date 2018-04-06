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Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü

Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü giden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu.

DHA | 06.04.2018 - 20:04..
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Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü

"YARALANDI BİR DAHA GİTTİ"

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne  geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dedi. O zaman valimizde ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama 'iyi' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" diye konuştu.

Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü

Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü



Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü

Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü



Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü



Şehit ateşi Kırklareli'ne düştü




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