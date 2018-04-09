Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Erzincan Kemaliye Karakoçlu köyü mevkisinde görev yaparken, tuzaklanan mayının imhası sırasında şehit olan Uzm. Jandarma Kd. Çvş. Serdal Güneş'in Güllüce köyündeki baba ocağına ateş düştü.
EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş'e, Niğde Vali Yardımcısı tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.