1 Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler öne çıkıyor Ev almak isteyenler Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Beyoğlu'nu, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Ataşehir'i tercih ediyor.

2 Atiba semt pazarında Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, pazarda alışveriş yaparken görüntülendi.

3 Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ’ta bu haftaki etkinlik programında 11 Nisan Çarşamba günü Merih Akoğul’un düzenlediği fotoğraf kulübü ve daha pek çok etkinlik yer alıyor.

4 İstismar düzenlemesi TBMM'ye sunuldu Başbakan yardımcısı Recep Akdağ çocuğa yönelik cinsel istismar düzenlemesinin "Kimyasal hadım ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" öngördüğünü söylemişti.

5 Malatyalı futbolcu Murat 131 kullanıyor Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor.

6 Şehit ateşi Niğde'ye düştü Erzincan Kemaliye Karakoçlu köyü mevkisinde görev yapan Niğdeli Uzman Jandarma Kd. Çvş. Serdal Güneş tuzaklanan mayının imhası sırasında şehit oldu.