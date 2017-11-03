Şehit ateşi Samsun'a düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Erhan Karaca'nın cenazesi, Merzifon Havalimanı'ndan alınarak memleketi Samsun'un Canik ilçesine götürüldü.

ŞEHİT ANNESİ: YAVRUM BEN SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM

Şehidin cenazesini havalimanında anne Hatice Kamber ile baba Ayhan Karaca’nın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaynak, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay ve diğer ilgililer karşıladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Hatice Kamber, "Yavrum ben seni böyle mi görecektim, böyle anlaşmamıştık." diyerek ağıt yaktı.

Buradan alınan Karaca'nın cenazesi, karayoluyla memleketi Samsun'un Canik ilçesine götürüldü. Cenaze burada Kıranköy Mezarlığı morguna konuldu.

Şehit Karacan'ın cenazesi, Samsun Büyük Cami'de cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çarşamba Eğrikum Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

