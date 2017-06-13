Şehit Aybüke öğretmenle aynı araçtaki arkadaşı konuştu

Geçtiğimiz günlerde Batman Kozluk'ta terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şehit Aybüke Yalçın'la aynı araçta olan öğretmen arkadaşı Habertürk Gazetesi'nden Bulut Kutlu'ya konuştu.

"HERKESİ SAKİNLEŞTİRİRKEN VURULDU"

Olay günü karne dağıttıktan sonra bir yerlerde oturmak için yola çıktıklarını belirten Gündoğdu, şunları söyledi; "Karneleri dağıttık. Bir yerde oturacaktık. Eşim, ben, iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arka tarafında oturuyordu. Herkesi sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi, ‘Sakin olun’ dedi. Silah sesleriyle güzergâhı değiştirmek istedim, ilerlemiştim o zamana kadar ama kurtaramadık direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke Öğretmen’i kollarımın arasında kaybettik."





"İDEALİST BİR ÖĞRETMENDİ"

Aybüke Yalçın’ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten Gündoğdu "Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı, cuma günü memlekete gidecekti. Hâlâ şoktayız, hiçbirimiz için kolay değil. Terörün bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı." dedi.



