Şehit Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye Ağıt isimli şiiri

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri'de 1. Komando Tugayı'nda 4 yıl görev yaptı.

1 YILDIR YENİ GÖREVİNDEYDİ

Askeri çok sevdiği, onlarla birlikte oturup yemek yediği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iç hizmet harekatlarında askerle birlikte cephede savaştığı için 'Asker Aydoğan" lakabıyla anılan Tümgeneral Aydoğan Aydın, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü sırasında güneydoğuda teröristlerle mücadele eden birliğinin başındayken, isminin sehven darbecilerin hazırladığı listede yer alması nedeniyle görevden alınmış, yapılan soruşturmanın ardından suçsuz olduğu belirlenerek, bir üst rütbeye tümgenaralliğe terfi ederek 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'na atanmıştı.

Aydoğan Aydın, 1 yıldan beri yeni görev yerinde teröristlere göz açtırmıyordu.

'HANKE'YE AĞIT' İSİMLİ ŞİİRİ

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda yazdığı 'Hanke'ye ağıt' isimli şiiri ise şöyle:

"Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz.

Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların.

Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara.

Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla.

Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla."

"BİR TEK ER DAHİ DIŞARI ÇIKMAYACAK" EMRİ

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı günlerde 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral olan Aydoğan Aydın, tugayının darbeye kalkışanlarla hareket etmemesi için "Tek bir er dahi dışarı çıkmayacak" emri verdiği belirlenmişti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Aydın, en son 28 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 40 gündür operasyonun devam ettiği bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla bilgi vermişti. O anlar kameralara yansımıştı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Kato'da Süleyman Soylu ile buluşması

TERÖRLE MÜCADELE

Tümgeneral Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın yıllardır yığınak yaptığı bölgeye operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları iletmişti: "Terörle mücadele tarihinin erişemediği miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Önümüzdeki günlerde bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bu bölgede teçhizatların bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır."