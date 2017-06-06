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Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Helikopter kazasında şehit olan Aydoğan Aydın'ın yakın koruması Astsubay Cavit Cihan Özlü, şehidin son anlarını anlattı.

06.06.2017 - 07:42
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Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, ölümüne neden olan helikoptere yakın koruması Astsubay Cavit Cihan Özlü'yü almadığı ortaya çıktı.

"NÖBETÇİYDİN, YORULDUN"

Yaklaşık 2 aydır yakın koruması olan hemşerisi Astsubay Cavit Cihan Özlü, üst bölgeleri denetlemeye giden helikoptere binmek için tam teçhizatlı hazırlandı. Ancak, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın son 5 dakika kala korumasına 'Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum' diyerek helikopterde yer olmasına rağmen çağırmadığı öğrenildi.

"ELİNİ ÖPTÜM YOLCU ETTİM"

Astsubay Cavit Cihan Özlü'nün, sosyal medyada yayınladığı mesaj okuyanların yüreklerini dağladı.

"OĞLUM DERDİN KOMUTANIM"

Özlü, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Oğlum derdin bana, yürekten oğlum derdin komutanım! Bana bir şey olursa Niksar'a gidemezsin kestane derdin. Koruma Astsubayın yaptın bana en büyük gururu bağışladın. 'Bundan sonra beraberiz oğlum, ben nereye sen oraya' dedin. Her yere 'hadi oğlum gidelim' derken, dün ne oldu da "Kahraman Cavit, sen makama sahip çık. Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum" dedin. Elini öptüm, yolcu ettim seni. Bende gelecektim seninle babam, bende gelecektim! Kıyamadın bana, biliyorum kıyamadın"

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

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