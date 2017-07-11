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Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

Darbe girişiminde şehit olan Kılınç'ın babası "15 Temmuz tüm şehitlerin doğum günü. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz." dedi.

11.07.2017 - 15:21
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.

Şehitlikteki törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de aralarında bulunduğu yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

"BİR TARAFTA VATAN HAİNLERİ BİR TARAFTA VATAN KAHRAMANLARI"

Şehidin babası Zeki Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yılının yaklaştığını, bir tarafta vatan hainleri, bir tarafta ise vatan kahramanları olduğunu söyledi.

Kahramanların gittiği yerin cennet olduğunu ifade eden Kılınç, vatan hainlerinin ise hesap verdiğini dile getirdi.

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

"KIYAMETE KADAR EZANLAR SUSMAYACAK, BAYRAKLAR İNMEYECEK"

Vatanın ve bayrağın önemine işaret eden Kılınç, "Dış düşmanlar, içerideki ve dışarıdaki hainler bilsin ki bizler 'Evlatsız yaşayabiliriz ama vatansız ve bayraksız asla' diyen bir milletiz. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu millet tüm Müslüman aleminin dualarıyla inşallah kıyamete kadar ezanları susturmayacak ve bayrağımızı da göklerden indirmeyecek. Bizler bir evlat vermiş olabiliriz ama binlerce Muhammet Oğuzlar, Ömer Halisdemirler kazandık. Bizdeki bu ruh ve heyecan sönmediği müddetçe zafere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

"NE VATANSIZ YAŞANIR NE DE EVLATSIZ YAŞANIYOR"

Şehidin annesi Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğuna işaret etti. Bir zaferin kutlandığını anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü olarak kabul ediyoruz. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz. 'Vatan sağ olsun' diyorum. Benim evladım şehit oldu. Çok güzel yerlere gitti. Vatan hainlerinin gideceği yer bu dünyada da ebedi dünyada da cehennemdir. Ülkenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanına, milletine sadık, ülkesini düşünen bir lider bulunuyor. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü 15 Temmuz'u çok özel bir günden çıkarmaya çalışmak isteyenler var. Bunlara da bir anne olarak hakkımı helal etmiyorum."

Şehit annesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

GAZİYİ DE ZİYARET ETTİLER

Şehitlikteki törenin ardından yetkililer, Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda yaralanan polis memuru Erol Ay'ı evinde ziyaret etti.

Daha önce doğuda görev yaparken iki mermiyle yaralandığını belirten Ay, tedavisinden sonra aktif görev verilmediğini ve eğitimci olarak işine devam ettiğini söyledi.

Ziyaretçilere darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan Ay, uçaktan atılan bombayla yaralandığını kaydetti.

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

Şehit babası: 15 temmuz şehitlerin doğum günü

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