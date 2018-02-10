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Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

Hakkari'de şehit olan İlker Ağçay'ın babasının Afrin'e gitmek için bir süre önce başvuru yaptığı öğrenildi.

DHA | 10.02.2018 - 00:14..
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Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

Sözleşmeli er İlker Ağçay, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit oldu.

Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı. Şehit İlker Ağçay, Gebze’de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

BABA AĞÇAY AFRİN'E GİTMEK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ

Şehit İlker Ağçay’ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay’ın, Türk Silahlı Kuvvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

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