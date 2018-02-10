Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

1 Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanmasında yargılanan ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden çıktı.

2 İsveç'te aşırı sağcıların liderine başörtüsü tepkisi Başörtüsü yasağına karşı çıkan İsveçli Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson, muhaliflerden ve kendi seçmeninden gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

3 Trafik kazasında bir polis şehit oldu Elazığ-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

4 Bursa'daki suç makinesini montundan yakalandı Bursa'da 49 ayrı suçtan sabıka kaydı olan Barış T., İznik polisi tarafından yakalandı. Suçluyu ele veren ise montundaki arma oldu.

5 Tunceli'de 150 kişilik tekstil fabrikası açıldı Tunceli'nin Pertek ilçesinde 150 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası, Vali Tuncay Sonel'in katıldığı törenle hizmete girdi.

6 Öldürülen Leyla Karal için olay yerine portakal bırakıldı İstanbul Kadın Meclisi üyelerinden oluşan bir grup kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen Leyla Karal'ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı.