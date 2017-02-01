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Şehit babası: Her gün oğlumla göreve çıkıyorum

Şırnak'ın Silopi ilçesinde baba oğul birlikte görev yapıyorlardı.

01.02.2017 - 08:56
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Terör örgütünün hain saldırısında oğlu şehit olmuş polis baba da oğlunun cansız bedenini elleriyle bombalı saldırı yapılan araçtan çıkarmıştı. Şimdi Silopi'de hala görevine devam eden baba Süleyman Aydın’ın kullandığı zırhlı araca, şehit oğlunun adı verildi.

5 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

10 Ağustos 2015’te, Şırnak Silopi’de PKK’lı teröristler tarafından zırhlı polis aracına yapılan saldırıda Polat Aydın’la birlikte 4 polis daha şehit olmuştu.

Şehit babası: Her gün oğlumla göreve çıkıyorum

OĞLUNUN CESEDİNİ KENDİSİ ÇIKARDI

Mayınlı saldırının ardından olay yerine giden ekibin arasında bulunan özel harekat polisi baba Süleyman Aydın, oğlunun cesedini araçtan kendi çıkarmıştı.

Vatan'ın haberine göre, Silopi’de hala görevine devam eden baba Süleyman Aydın’ın kullandığı zırhlı araca, şehit oğlunun adı verildi.

"ŞEHİT OĞLUMLA GÖREVE BAŞLADIK"

Baba Aydın da, sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşıp altına ‘Sabah Bismillah diyerek şehit oğlum Şahin Polat Aydın’ımla göreve başladık. Haydi hayırlısı bakalım. Mekanın cennet olsun inşallah oğlum. Ya sabır ya sabır’ notunu düştü.

"OĞLUMLA OMUZ OMUZA GÖREV YAPTIM"

Şehit babası Aydın, duyduğu gururu ise şöyle anlattı: “Oğlumla omuz omuza görev yaptım. O benim sadece oğlum değil, silah arkadaşımdı. Cesedini kendi ellerimle o araçtan çıkardım. Çok zor zamanlar yaşadık. Ben oğlumla görev yaptığım yerdeyim. Adının yazdığı araca her bindiğimde, onunla omuz omuza vermiş gibi hissediyorum. Her gün onunla göreve çıkıyorum.”

Şehit babası: Her gün oğlumla göreve çıkıyorum
Şehit Polat Aydın

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