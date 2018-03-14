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Şehit babası: Oğlumla gurur duyuyorum

Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Orhan Sürmen'in babası, "Kalleşlik olmasa zaten onlar olmaz ki" dedi.

AA | 14.03.2018 - 19:45..
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Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen, oğlunun bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktığını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

"EVDE KENDİNİN DE KUR'AN-I KERİM'İ VAR"

Şehit oğlunun, dinini, bayrağını, devletini ve milletini çok sevdiğini dile getiren Sürmen, "Oğlum Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istemiştir. Çünkü kendinin de evde Kur'an-ı Kerim'i var, okurdu. Biz Türk vatandaşıyız, elhamdülillah Müslümanız. Biz bir kere doğarız, milyonlarca ölürüz. Bunu kimse unutmasın. Benim iki tane oğlum var, onlar da gider ben de giderim. Benim sülalem de var... Kalleşlik olmasa zaten onlar olmaz ki" dedi.

Şehit babası: Oğlumla gurur duyuyorum

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Şehit babası: Oğlumla gurur duyuyorum

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