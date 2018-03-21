taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.159
USD
3,9327
EURO
4,8300
ALTIN
166,38
PETR
68,1200

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor

Geçtiğimiz yıl helikopter kazası sonucu şehit olan hakim Onur Alan’ın adı, Ovacık Gözeler İlkokulu’na verildi. Şehit babası Mahmut Alan da açılış törenine katıldı.

İHA | 21.03.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Onur Alan’ın adı, Ovacık’ta bir okula verilerek tören düzenlendi.

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor

"OĞULSUZ DURULUYOR AMA VATANSIZ DURULMUYOR"

Teröre kurban giden hakim şehidimiz Onur Alan'ın babası Mahmut Alan, böyle bir çalışmanın yapılmasının kendilerini duygulandırdığını belirterek "Allah hepinizden razı olsun. Artık bu okula Onur’umun adını verdiniz, Onur’umuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Tabi bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor VİDEO

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor

Açılışın ardından okulu gezen şehit hakimin annesi Fatma Alan gözyaşlarını tutamadı.

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor
Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.
Erdoğan'dan İhsanoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bir ayda 8 cep telefonu çalan kadın yakalandı
Kayseri'de, son bir ayda yankesicilik yöntemiyle 8 cep telefonu çalan H.S. adlı kadın gözaltına alındı.
Erdoğan'dan Deniz Bölükbaşı'nın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın eşini telefonla arayarak taziyede bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

88
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

102
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

43
Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor

Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor

72
ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

41
Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

127
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM