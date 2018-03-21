Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Onur Alan’ın adı, Ovacık’ta bir okula verilerek tören düzenlendi.

"OĞULSUZ DURULUYOR AMA VATANSIZ DURULMUYOR"

Teröre kurban giden hakim şehidimiz Onur Alan'ın babası Mahmut Alan, böyle bir çalışmanın yapılmasının kendilerini duygulandırdığını belirterek "Allah hepinizden razı olsun. Artık bu okula Onur’umun adını verdiniz, Onur’umuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Tabi bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehit babası: Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor VİDEO

Açılışın ardından okulu gezen şehit hakimin annesi Fatma Alan gözyaşlarını tutamadı.