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Şehit babasını gözü yaşlı karşıladı

Bitlis'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi Konya'ya ulaştı. Şehidin naaşını gözü yaşlı eşi ve çocukları karşıladı.

İHA | 23.03.2018 - 03:00..
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Bitlis'te infilak eden EYP sonucu şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın iki çocuğu vardı. Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Şehit babasını gözü yaşlı karşıladı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çakar'ın naaşı Konya'ya getirildi VİDEO


GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Törene katılan şehit Çakar’ın annesi Emine, babası Abdullah, ile eşi Halise Çakar ve çocukları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahalle Şehitliğine defnedilecek.

Şehit babasını gözü yaşlı karşıladı

Şehit babasını gözü yaşlı karşıladı

Şehit babasını gözü yaşlı karşıladı


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