Şehit Başsavcıyla ilgili paylaşımda bulunan avukat tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Ayşe Rabia Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısına ifade veren Ayşe Rabia Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Ayşe Rabia Y'nin sosyal medya üzerinden 10 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşım üzerine soruşturma başlatmıştı.

Ayşe Rabia Y, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.