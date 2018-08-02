Şehit Bebek Bedirhan'dan geriye kalanlar

Geçtiğimiz salı akşamı PKK, Hakkari Yüksekova'da görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı bombalı saldırıyla şehit etti.

11 AYLIK BEBEKTEN GERİYE KALANLAR

Daha süt kokan 11 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'dan geriye ise; babasının koklamaya doyamadığı yırtık yastığı, evde oynarken çekilen videosu ve bebek katili PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği aracın fotoğrafı kaldı.

Şehit bebekten geriye bu görüntüler kaldı VİDEO