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Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor

Hakkari'deki hain saldırı sonucu bebeğiyle birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın annesi, bayramda fotoğraflara bakarak özlemini gideriyor.

DHA | 21.08.2018 - 14:03..
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Yüksekova'da 31 Temmuz'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor

BU BAYRAMI DİĞERLERİNDEN FARKLI GEÇİRİYORLAR

Bebeği ile Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın Şarkışla'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Bayram dolayısıyla eve gelen aile yakınları taziyelerini ileterek Kuran-ı Kerim okuyor.

Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor

FOTOĞRAFLARA BAKARAK ACISINI DİNDİRİYOR

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kızı ve torununun hatırasını yaşatmak için evine yaptırılan anı köşesinin yanından ayrılmazken, kızına ve torununa olan hasretini fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.

Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor

Bu arada şehit anne-oğulun Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarına ziyaretler devam ediyor. Bayramın ilk gününde mezarları ziyaret edenler şehit anne ve bebeği için de dua etti.

Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor



Şehit bebek ve annesinin evinde bayram buruk geçiyor

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