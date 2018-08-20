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Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

Hakkari’de PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın mezarı ziyaretti akınına uğradı.

İHA | 20.08.2018 - 14:15..
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Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü, üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki şehitlikte yan yana toprağa verilen anne ve bebeğinin mezarı Arefe Günü dolayısıyla ziyaret edenler mezarların başına dua etti.

Duygusal anlar yaşayan ziyaretçiler teröre tepki gösterdi. Anne ve bebeğinin mezarını ziyaret eden çocuklarda mezarlara su döktü.

Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

"KÜÇÜK BEBEK BİLE ŞEHİT OLUYOR"

Anne ve bebeğinin mezarını ziyaret eden Ahmet Kapusuz, "Bunlar bizim en kutsallarımız bunlar olmazsa biz rahat bir şekilde bayramımızı ve günümüzü rahat bir şekilde geçiremeyiz. Rabbim mekanlarını cennet etsin, peygamber efendimiz komşu eylesin. Vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Ülkemizde küçük bir bebek bile şehit oluyor. Allah yapanları perişan eylesin." dedi.

Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

Şehit oğlu Bünyamin Doğan ise,"Bütün şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum. 20 gün önce iki şehidimizi toprağa verdik. Bir tane Bedirhan bebek şehit olur, bin tane Bedirhan bebek gelir. Terörü lanetliyorum." diye konuştu.

Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

Şehit bebek ve annesinin mezarında buruk arefe

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