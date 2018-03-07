taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.348
USD
3,7975
EURO
4,7175
ALTIN
162,79
PETR
65,2300

Şehit Binbaşı Kulaksız’ın eşinin duygusal konuşması

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi “Babasız çocuk büyütebilirim ama vatansız asla” dedi.

İHA | 07.03.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Gündem

PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonrası şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın aynı saldırıda yaralanan eşi Sibel Kulaksız, “Babasız çocuk büyütebilirim ama vatansız asla. Bu vatan için gerekiyorsa kanımızı son damlasına kadar dökeceğiz. Ama hiç kimseye vermeyeceğiz. Bunu da herkes böyle bilsin.” dedi.

KENDİNİ KURŞUNLARA SİPER ETTİ

27 Temmuz 2015’te uğradığı hain saldırıda son nefesinde "Allah" diye seslenen eşinin kendisini koruyup göğsünü kurşunlara siper ettiğini anlatan 2 çocuk annesi Kulaksız, “Ben çocuklarıma hem bir bağ hem de dağ olmaya çalıştım. Babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalıştım. Bir kadın olarak güçlü olmaya çalıştım. Çocuklarımı babasız büyütebilirim. Çok şükür devlet de yanımda, arkamda. Ama vatansız evlat büyütemem.” diye konuştu.

Şehit Binbaşı Kulaksız’ın eşinin duygusal konuşması

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIKLARINI BİLİYORUM"

Afrin’de teröristlere karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin Türk milletinin bekası için operasyon sürdürdüğüne değinen Kulaksız, “Mehmetçiğin sıktığı her kurşunu şehitlerimiz için sıktığını biliyorum. Şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadıklarını biliyorum. Biz onlara çok şey borçluyuz. Onların haklarını ödeyemeyiz.” şeklinde konuştu.

SOYLU'NUN DOĞUM GÜNÜ ZİYARETİ MUTLU ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gönderdiği hediye, Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un ise bizzat kızı İrem’in doğum gününde kendilerini yalnız bırakmamasına sevinen Sibel Kulaksız, kendi doğum gününde de sürpriz yapan Balıkesir’deki askerlere selam gönderdi.

Şehit Binbaşı Kulaksız’ın eşinin duygusal konuşması

"ÇEKTAR HESAP VERMELİ"

Memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesindeki evinde eşinin bir ressam tarafından yapılan yağlı boya tablosu ile devlet övünç madalyasına bakıp gururlanan Kulaksız, kendisinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3’ünün güvenlik güçleri tarafından yakalanması sonrası tek isteğinin saldırıyı planlayan ‘Çektar’ kod isimli Muhammed Kaya’nın da bulunup adalete hesap vermesi olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü 8 avukat hakkında gözaltı kararı
FETÖ ile irtibatı tespit edilen 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Nurettin Canikli: PULAT sistemi nisan başında Afrin'de
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, PULAT Aktif Koruma Sistemi'nin mart sonu-nisan başı gibi Afrin'deki tanklara monte edileceğini duyurdu.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940 oldu
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2940'a ulaştığı bildirildi.
1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu
Afrin'deki 1083 rakımlı tepenin ismi, oradaki çatışmada şehit olan askerlerimizin anısına Şehitler Tepesi olarak değiştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

299
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

122
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

96
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

50
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

49
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM