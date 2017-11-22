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Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

2015'te Muş'ta şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Funda Kulaksız, "Telefonunda katilin fotoğrafı vardı" ifadelerini kullandı.

22.11.2017 - 06:12
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Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

27 Temmuz 2015'te Muş’un Malazgirt İlçesi’nde düzenledikleri saldırıyla Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edip eşini yaralayan teröristlerden 3’ü yakalandı. Ancak saldırıyı planlayan ‘Çektar’ kod isimli Muhammed Kaya (23) kaçmayı başardı.

Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

‘BANA SİPER OLDU KALBİNDEN VURULDU’

Hain saldırı sonrası iki çocuğuyla İzmir’de hayatını sürdüren şehit Binbaşı’nın eşi Sibel Funda Kulaksız, Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'e konuştu.

Özel otomobilleriyle bir köylünün evine yaptıkları ziyaretten dönerken pusuya düşürüldüklerini anlatan Kulaksız, “Bir anda silah sesleri duyduk. İlk kurşun eşime gelmiş. İkinci kurşun bana geldi, kolumu sıyırdı geçti sandım. Eşim eğildi ve vücudunu bana siper etti. Bana siper olduğu an ikinci kurşunu kalbine almış. Kendini siper etmese o kurşun başıma gelecekti. Yaralı olmasına rağmen silahıyla ateş etti. İkimiz de kapıyı açıp kendimizi aşağı attık. Kurşunlar yağarken o teröristleri gördüm. Silahları tutukluk yaptığı için saldırıyı yarıda bırakıp kaçmışlar. Eşimin yanına gittiğimde yaşıyordu. Müdahalelere rağmen, çocukluk aşkına canını siper eden eşimi kurtaramadık” dedi.

Eşinin pusu kurulacağı yönünde istihbarat aldığını söyleyen Sibel Funda Kulaksız, “Eşime, ‘Bir komutana pusu kurulacak’ istihbaratı gelmişti. Kendisi de herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. Hatta, cüzdanında ‘Çektar’ kod isimli bir teröristin bilgilerinin bulunduğu not vardı. Ben ‘Bu kim?’ dedim. Arslan da, ‘Bölgede aranan teröristlerin başı. Saldırı hazırlığı yapan terörist’ dedi. Bana cep telefonundan teröristin fotoğraflarını da gösterdi. Eşimin cüzdanındaki o terörist Arslan binbaşımı şehit etti” diye konuştu.

Şehit Binbaşının eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

"GÖZLERİNDEN TANIRIM"

İki çocuğuyla ayakta durmaya çalışan ve o teröristi hatırladığını belirten eş Kulaksız, “O teröristin yüz ifadesini ve bakışlarını unutamıyorum. O yüzü nerede görsem tanırım, teşhis ederim. Mutlaka yakalanacak. Bu dünyada ve öbür dünyada bunun hesabını verecek. Ben onun vicdan azabı çektiğini hissediyorum” dedi.

Eşinin, çok sevdiği bayrağı ve vatanı için şehit olduğunu belirten Kulaksız, “O, terörün bitmesi ve çocukların dağa çıkmaması için çok uğraştı. Okullara gidip, çocukların başını okşar, vatan ve bayrak sevgisi aşılardı. Benim ve ailesinin 7 ceddine yetecek gururu ve şerefi var şehidimin. Eşimin özlemi, hasreti var. Acı bir yana, gurur şerefi de bir yana. Bizi dik tutan, vatan için, eşini korurken şehit mertebesine ulaşması” dedi.

Muş’un Malazgirt İlçesi’nden İzmir’e gelen öğrenciler, ilçede görev yaparken tanıdıkları şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın eşini doğum gününde ziyaret etti. İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda düzenlenen ziyarette duygulu anlar yaşandı.

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