Şehit binbaşının ismi Bab'daki okulda yaşatılacak

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ'ın Bab'da şehit ettiği Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi, yakınında şehit düştüğü okulda yaşatılacak.

Okul Müdürü Abdüllatif Ömer el İsa da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Okulumuz DEAŞ'ın saldırılarında hasar görmüştü. Türkiye ve yerel meclisin yardımlarıyla onarılarak eğitim hayatına başladı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ŞEHİT OLDULAR"

Şehit Bülent Albayrak İlkokulu öğrencilerinden Abdullah Naif ise "Şehit Bülent Albayrak ve diğer kahramanlar bizim için şehit oldular. Onların sayesinde okullu olduk. Bugün okulda düzenlenen törende ülkedeki durumu anlatan gösteriler düzenledik." diye konuştu.

OKULUN GİRİŞİNE HAYAT HİKAYESİ ASILDI

Şehit Albayrak'ın resminin okulun girişine, hayat hikayesini anlatan bir levhanın da duvarına asıldığı görüldü.

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab operasyonunda tabur komutanı olarak ön safta çatışırken, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 21 Aralık 2016'da şehit olmuştu. ÖSO, TSK'nın desteğiyle Halep'in Bab ilçesini 24 Şubat'ta DEAŞ'tan almıştı.