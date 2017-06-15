taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.737
USD
3,5178
EURO
3,9227
ALTIN
141,79
PETR
46,8500

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy toprağa verildi.

15.06.2017 - 19:33
  1. Haberler
  2. İç Haber
Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

CUMHURBAŞKANI DA TÖRENE KATILDI

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası İlhami Büyüksoy, annesi Zeliha Büyüksoy, amcası Kadir Büyüksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET GÖRMEZ NAMAZ KILDIRDI

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Namazın ardından şehitler kervanına bir yiğidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de suikaste hazırlanan 1 PKK'lı ölü ele geçirildi
Hakkari'nin merkeze bağlı Otluca Köyü'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.
Yürüyüş sonrası Kılıçdaroğlu'nun çay keyfi
Ankara'dan İstanbul'a başlayan yürüyüşe 4 saat sonra ara veren Kılıçdaroğlu, dinlenmeye geçti.
Anne ve oğul üniversiteyi aynı yıl tamamladı
Uludağ Üniversitesinde Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerinde çift ana dal yapan 49 yaşındaki Gülfem Adile Şankaya oğluyla birlikte mezun oldu.
CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilk günü tamamlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Enis Berberoğlu yürüyüşünün bugünkü bölümü 4 saatte son buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

256
Can Dündar CHP'nin yürüyüşünü Bastille'e benzetti

Can Dündar CHP'nin yürüyüşünü Bastille'e benzetti

139
CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

568
CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

218
Valbuena kendisiyle dalga geçti

Valbuena kendisiyle dalga geçti

15
Nevşin Mengü ekrandan uzaklaştırıldığını söyleyemedi

Nevşin Mengü ekrandan uzaklaştırıldığını söyleyemedi

78
Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne başladı

Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne başladı

869
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM