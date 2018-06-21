taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.671
USD
4,7585
EURO
5,4893
ALTIN
193,28
PETR
73,5200

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

İHA | 21.06.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

CHP ÇELENGİNİ PARÇALADILAR

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

"ÇİÇEĞİNİZİ ŞEHİDE DEĞİL DEMİRTAŞ'A GÖNDERİN"

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın." diyerek tepki gösterdiler.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

310
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

379
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

547
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

130
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

66
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

191
Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

Candice Swanepoel ikinci çocuğunu doğurdu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM