Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Bir düğün salonunda gerçekleşen törene, şehit polisin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 8 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Emin'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

ÇOCUKLAR MEHTER MARŞIYLA SALONA GİRDİ

Topçu'nun makam aracıyla törenin yapılacağı yere gelen Eymen ve Emin salona mehter marşıyla girdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şehidin babası Dilaver Çetin, oğlunun 19 ay önce şehit olduğunu anımsattı.

"BİZİ YANLIZ BIRAKMAYAN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şehit babası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Çetin, "Şehidimizin çocuklarının bugün mutlu günü. Gönül isterdi ki babasıyla bu töreni yapsınlar ama olmadı. Çok mutluyum bir o kadar da üzgünüm. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sekiz yaşındaki Eymen Çetin de sünnet töreni yapıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Tören, şehit Haydar Çetin ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

TOKAT VALİSİ DE ŞEHİT ÇOCUĞUNA MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ

Tokat Valisi Ömer Toraman da, Ağrı Doğubeyazıt Çaldıran Karakolu Karakent köyü mevkisinde 2015'de yol emniyet ve kontrol görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.



