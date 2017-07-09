taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Diyarbakır Sur'da şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Haydar Çetin'in çocukları Eymen ve Emin'in için sünnet töreni düzenlendi

09.07.2017 - 14:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bir düğün salonunda gerçekleşen törene, şehit polisin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 8 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Emin'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

ÇOCUKLAR MEHTER MARŞIYLA SALONA GİRDİ

Topçu'nun makam aracıyla törenin yapılacağı yere gelen Eymen ve Emin salona mehter marşıyla girdi.

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şehidin babası Dilaver Çetin, oğlunun 19 ay önce şehit olduğunu anımsattı.

"BİZİ YANLIZ BIRAKMAYAN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şehit babası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Çetin, "Şehidimizin çocuklarının bugün mutlu günü. Gönül isterdi ki babasıyla bu töreni yapsınlar ama olmadı. Çok mutluyum bir o kadar da üzgünüm. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Sekiz yaşındaki Eymen Çetin de sünnet töreni yapıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Tören, şehit Haydar Çetin ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

TOKAT VALİSİ DE ŞEHİT ÇOCUĞUNA MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ

Tokat Valisi Ömer Toraman da, Ağrı Doğubeyazıt Çaldıran Karakolu Karakent köyü mevkisinde 2015'de yol emniyet ve kontrol görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

İlginizi Çekebilir
Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri
Kilis'te Suriye sınırına yasa dışı geçişleri önlemek için 5 katlı gözetleme kuleleri inşa ediliyor.
1 haftada 261 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 30 Haziran-7 Temmuz'da 261 kaçak göçmen yakalandı.
Başbakan Yardımcısı Kaynak: Hak edene cezasını veririz
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Avasım Türk Oyunları Festivali'ne katıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İstanbul'a geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22. Dünya Petrol Kongresine (WPC) katılmak üzere İstanbul'a geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

166
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

235
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

411
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

97
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

189
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

148
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM