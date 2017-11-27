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Makam aracı şehit çocuğunun gelin arabası oldu

Batman'da Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, şehit çocuğu için makam aracını gelin arabası yaptı.

AA | 27.11.2017 - 15:38..
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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak hizmet yürüten Kaymakam Ünal Koç, ilçenin özlemle beklediği projeleri hayata geçirirken, vatandaş odaklı çalışmalar da yürütüyor.

ŞEHİT ÇOCUĞUNUN HEM NİKAHINI KIYDI HEM ARACINI VERDİ

Koç, Siirt'te Mava Dağı bölgesinde geçen yıl 27 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Batmanlı 6 çocuk babası 47 yaşındaki güvenlik korucusu Kadri Yıldız'ın oğlu Faris Yıldız ve nişanlısı Aysel Aydın'ın düğün törenleri için makam aracını gelin aracı olarak tahsis etti.

Makam aracı şehit çocuğunun gelin arabası oldu

Koç'un şoförü, makam aracı ile ilçeye bağlı Mağaralı köyündeki evlerinden Yıldız ve nişanlısı Aydın'ı alarak düğün töreninin yapıldığı Gercüş Spor Salonu'na getirdi. Çiftin nikahını da çok sayıda davetlinin katıldığı törende Belediye Başkan Vekili Koç kıydı.

Makam aracı şehit çocuğunun gelin arabası oldu

Kaymakam Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan savunmasında canlarını seve seve veren şehitlere olan borcun hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirterek, onların hatırasını yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Bu mutlu günlerinde şehit ailesinin yanında olmak istediklerini dile getiren Koç, "Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki; burada rahatça oturabiliyorsak, bu onların sayesindedir. İyi günde de kötü günde de onların ailelerinin yanında yer almak istiyoruz. Bugün de şehidimizin çocuğunun düğününü yaptık." diye konuştu.

Makam aracı şehit çocuğunun gelin arabası oldu

"BU ARACI ONLARIN PARASIYLA ALDI"

Koç, makam aracını çift için tahsis ettiğini dile getirerek, "Zaten bu araç onların aracı, bu, devletin yani onların parası. Bu nedenle onlara tahsis ettik. Elimizden geleni yapmaya, onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Eğer mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Belediye olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Makam aracı şehit çocuğunun gelin arabası oldu

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