Şehit çocuğunun yürek burkan fotoğrafı

Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzur ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Türk askeri sayesinde PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı baskılardan kurtulan bölge halkı, rahat bir nefes aldı.

Bu uğurda verilen amansız mücadelede şehit olan askerlerimiz, büyük bir üzüntüye neden oluyor.

BABAYA SON ÖPÜCÜK

Son olarak terörle mücadele ederken şehit düşen askerimizin cenazesinde çekilen fotoğraf, yürekleri burktu.

Fotoğrafta, şehit çocuğunun babasının tabutunu öperek uğurladığı görülüyor.