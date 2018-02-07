taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7738
EURO
4,6770
ALTIN
161,34
PETR
67,3300

Şehit çocuğunun yürek burkan fotoğrafı

Terörle mücadele şehidinin cenazesinde çekilen fotoğrafta, her şeyden habersiz olan küçük çocuğun kahraman babasının tabutunu öptüğü görülüyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit çocuğunun yürek burkan fotoğrafı

Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzur ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

Türk askeri sayesinde PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı baskılardan kurtulan bölge halkı, rahat bir nefes aldı.

Bu uğurda verilen amansız mücadelede şehit olan askerlerimiz, büyük bir üzüntüye neden oluyor.

BABAYA SON ÖPÜCÜK

Son olarak terörle mücadele ederken şehit düşen askerimizin cenazesinde çekilen fotoğraf, yürekleri burktu.

Fotoğrafta, şehit çocuğunun babasının tabutunu öperek uğurladığı görülüyor.

Şehit çocuğunun yürek burkan fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

136
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

41
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

209
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

27
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

14
Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

52
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM