Şehit diplomatlar Taha Carım ve Mehmet Yergüz anısına

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Cenevre’deki Türk Temsilciliklerinde görev almak için başvuran Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz’ün ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım’ın düzenlenen suikastlar sonucu kaderlerinde değişen tek şey yıllardı. İki diplomat da uğradıkları silahlı saldırılar sonucu şehit düşmüş, geriye çok sevdiği eşleri ve çocukları kalmıştı.

1977 TÜRK DİPLOMAT TAHA CARIM SUİSKASTI

9 Haziran 1977 günü, yerel saatte 14:00'te otomobilinden indikten sonra bahçesine doğru yürüyen Taha Carım, o sırada kendisine yaklaşan kimliği belirsiz silahlı bir saldırgan tarafından ateş açılarak büyükelçiliğinin önünde saldırıya uğradı, taşların üstüne düştü, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Türk diplomat, büyükelçiliğin önündeki taşlarda sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları’nın kurbanı olmuştu.

AYNI GÜN, FARKLI TARİH: MEHMET SAVAŞ YERGÜZ SUİKASTI

Yine aynı gün, farklı bir tarihte (1981) Cenevre’de Başkonsolosluğumuzdan mesai bitiminde saat 18 sularında ayrılan Mehmet Savaş Yergüz, Başkonsolosluğun yaklaşık 200 metre ilerisinde kırmızı ışıkta uğradığı silahlı saldırıda başından ve göğsünden vurulmuş ve olay yerinde şehit düşmüştü.

ASALA’NIN HAYİN KURŞUNLARI

Yergüz’ün katili Mardiros Jamkotchian çevredekilerin de yardımıyla kısa sürede yakalandı. Katil, 2 yıldır terör örgütü ASALA’ya mensup olduğunu, ASALA’nın Cenevre’deki Türk Konsolosluğu’na yönelik olarak el bombasını Konsolosluğun içinde patlatmak ya da Konsolosluğun önemli bir görevlisini öldürme planını gerçekleştirmek üzere yola çıktığını söylüyordu.

‘’1,5 MİLYON ERMENİ’NİN İNTİKAMI İÇİN YAPTIM’’

Cenevre’yi Ermenilerin sesini tüm dünyaya duyurabileceği bir yer olduğu için seçtiklerini belirten 23 yaşındaki katil, Yergüz’ü hedef seçtiğini ve “O Türk’ü 1,5 milyon Ermeni’nin intikamını almak için öldürdüğünü” söylemişti. Cenevre’deki bu hain saldırı ne ilk ne de sondu… Terör örgütü ASALA’nın Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı terör eylemleri bunlarla sınırlı değildi. Ermeni milliyetçiliğinin nefret ve intikam duygusuyla birleşmesi uluslararası bir terör kampanyasına dönüşmüş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtdışındaki temsilcilerini hedef alan karanlık bir dönemdi.

ŞEHİT DÜŞEN 42 DİPLOMATIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ASALA’nın gerçekleştirdiği hain saldırılar sonucu 42 diplomatımız hayatını kaybetti. Onlarca silahlı ve bombalı saldırı düzenleyen örgütün hain saldırılarında şehit düşen diplomatlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.