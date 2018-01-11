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Şehit edilen Filistinlinin ailesinden tazminat istendi

İsrail ordusu üç yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Guneymat’ın üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

AA | 11.01.2018 - 17:41..
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesine Haziran 2015'te baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmış, kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Filistinli aktivist Abdullah Guneymat olay yerinde şehit oldu.

ASKERİ ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Gunaymat'ın cansız bedeninin üzerinden geçmeye çalışan bir askeri araç devrilmişti. Guneymat’ın cansız bedeni, üzerine devrilen askeri aracın altından ancak 4 saat sonra çıkarılabilmişti.

Şehit edilen Filistinlinin ailesinden tazminat istendi

ACILI AİLEYE TAZMİNAT ŞOKU

Guneymat’ın ailesi henüz genç yaşta şehit olan oğullarının acısını unutmamışken, pazartesi akşamı İsrail ordusu tarafından kendilerine gönderilen tazminat kararıyla bir şok daha yaşadı.

Ailenin avukatı Naile Atiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Abdullah Guneymat’ın üzerine devrilen askeri araçta meydana gelen hasarın maliyetini ailesinden istediğini belirterek, İsrail askeri mahkemesi tarafından karar verilen 100 bin Şekellik (27 bin Dolar) tazminatın aileye iletildiğini ifade etti.

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